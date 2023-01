Gerard Piqué y Clara Chía Martí fueron vistos en una farmacia y despiertan rumores de embarazo

Luego de que Gerard Piqué haya publicado una fotografía con Clara Chía Martí en su Instagram para desmentir su romance con otra mujer, un medio de comunicación mexicano reveló una fotografía de la pareja dentro de una farmacia.

Recientemente el medio Chisme No Like compartió la fotografía de la pareja y aseguró que Chía Martí y Piqué estaban comprando un test de embarazo. La revista Pronto informó que el entorno del ex jugador de fútbol confirmó que tiene la ilusión de formar una familia con Clara y ser padre de una niña.

La foto que compromete a Clara Chía Martí y Gerard Piqué

Hace unos días Piqué compartió una fotografía en su perfil de Instagram junto a Clara, lo que demuestra que están más enamorados y juntos que nunca. La noticia de embarazo podría ser la ideal para terminar por enterrar los rumores de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Clara Chía Martí con Julia Puig Gali, una joven abogada que participó en el divorcio entre el empresario y Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí en un casamiento

Pero con esta pareja no pueden descartarse las teorías, ya que la abogada puso en privado su cuenta de Instagram y gente de su entorno borró las publicaciones que tenían con Julia Puig Gali al explotar la noticia. Por el momento, Gerard Piqué solo realizó burlas contra la canción de Shakira, mientras que Clara Chía Martí no emitió palabra alguna y tampoco abrió sus redes sociales.

Gerard Piqué le regaló una cirugía estética a Clara Chía Martí para consolarla

Luego del estreno del tema musical, periodistas españoles le confirmaron a Juan Etchegoyen que Chía Martí se instaló en la casa de sus padres y evitó todo contacto social con el afuera. Incluso, empleados de la empresa Kosmos, de Gerard Piqué, aseguraron que también dejó de ir a trabajar por toda la polémica.

Jordi Martin, periodista español, confirmó que Piqué le regaló, a pedido de disculpas, un aumento de labios a Clara. "Tenías complejo de inferioridad con Shakira. Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas una niña de 23 años para reírte las gracias. Lo que eres es un inmaduro. A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios, ¿no?", escribió Jordi Martin desde sus redes sociales.

OL.