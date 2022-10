Gran Hermano 2022: dos participantes tuvieron su primer encuentro íntimo

A una semana de haber comenzado, Gran Hermano ya tiene a su primera parejita formada: Maxi y Juliana.

La dupla ya estuvo a los besos en la piscina despertando la atención de los televidentes y ahora parece que fueron por más.

Fue en Twitter, donde los fanáticos del reality notaron un detalle contundente en una frase que dijo la joven de Venado Tuerto. Especialmente cuando se los vio intentando encontrar un punto ciego de las cámaras para poder intimar.

“Vení gordo, vamos a hacer el amor”, dijo Juliana, según comentaron desde la cuenta de Twitter @GranHermanoClips, que sigue de cerca los pasos en la casa más famosa del país. “Actualización: finalmente hubo intimidad entre Juliana”, agregaron luego.

Gran Hermano 2022: cuál es la suma que cobró Tomás Holder por una semana en el reality

Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 y su salida generó diversas polémicas.

Mientras en Twitter los memes y comentarios de alegría por esta partida se convirtieron en tendencia, se reveló cuál fue la suma que el joven de 21 años recibió por su semana en Gran Hermano 2022.

Tal como trascendió, cada integrante cobra un estímulo de 180 mil pesos por semana, un sueldo que puede modificarse de acuerdo al ritmo inflacionario. Para el ganador la cifra será diferente porque, además de este "incentivo", se llevará 15 millones de pesos y una casa.

Tomás Holder fue el primero en abandonar la casa en medio de un fuerte repudio en redes sociales, donde cuestionaron sus actitudes dentro del certamen y su unión al grupo de "Los monitos", que integran Martina, Juan y Nacho.

“La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”, dijo Tomás Holder al dejar la casa de Gran Hermano 2022.