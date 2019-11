Habló Ricardo Biasotti tras las denuncias de su hija Anna Chiara del Boca: "Son mentiras"

Luego de que Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca acusara a su padre, Ricardo Biasotti (60), por abuso sexual agravado por el vínculo y asegurara que todo está todo en manos de su abogado, el hombre en cuestión se defendió en un audio que le envió a la periodista Karina Iavícoli, de "Los Ángeles de la Mañana".

“Por supuesto que estoy al tanto de las barbaridades y mentiras que se están diciendo. Esto es lo que me han hecho a lo largo de los últimos 20 años de mi vida. Estoy evaluando el curso de acción. Por supuesto que desmiento rotundamente todas las cosas que están diciendo. No puedo decir nada más porque mi abogado me pide que no hable”, dijo el empresario.

Según Anna Chiara, decidió no ver más a su padre biológico ya que estaba cansada de los constantes abusos y frases denigrantes que él tenía para con ella. Ahora resta saber cuándo la justicia comenzará a desmenuzar este caso y qué exponen cada una de las partes.