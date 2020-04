El mensaje de Claudia Fontán por la muerte de Horacio Fontova: "Fue mi amor"

Claudia Fontán se enteró en pleno aire del programa radial No está todo dicho (FM 100) de la muerte de su ex pareja, Horacio Fontova.

La actriz y conductora se tomó unos minutos para asimilar la noticia y aprovechó la ocasión para despedir públicamente a su ex marido.

"Me es muy difícil decir algo, justo estoy acá y no podemos dejarlo pasar por alto... Qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años. Un tipo enorme y un tipo inolvidable que, si pasó por tu vida, deja una huella para siempre", dijo entre lágrimas sobre "El Negro".

Fontova, humorista y compositor, falleció este lunes a los 73 años tras luchar contra una larga enfermedad. Con Fontán se conocieron cuando ella tenía 19 y él 35 y vivieron juntos hasta el año 1999.

"Escucho esta canción ("Entra a mi hogar") y me acuerdo de él tocándola en la cocina de casa y componiendo. Hay que recordarlo con su alegría y con sus canciones. Un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy. No tengo mucho más para decir pero recordémoslo con su música, con el cariño que nos dejó a todos los que los conocimos", agregó Claudia sobre su ex.