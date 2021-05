Internaron a Jorge Lanata en Estados Unidos

Jorge Lanata fue internado en Miami por una infección urinaria. El periodista comenzó con fiebre alta y deberá permanecer hospitalizado en la ciudad de la Florida durante una semana.

Tal como informaron en TN, debido a sus enfermedades preexistentes Jorge Lanata deberá mantenerse en el centro de salud por prevención y, por el momento, se descarta el coronavirus.

El periodista viajó hace algunas semanas y se vacunó contra el COVID, decisión que tomó porque viajó a Estados Unidos por trabajo.

“Te cuento una cosa divertida, entretelones, cuando llegamos acá la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un covid controller, todo el mundo esta laburando con mascarilla y barbijo y te toman la temperatura”, dijo en el programa de Mariana Fabbiani.

“En el medio del laburo hice eso (vacunarse) porque es lo que había que hacer”, agregó.

“Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones, en la calle el 90 por ciento de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”, siguió.

AM