Internaron a Oscar Mediavilla y permanecerá en observación

Oscar Mediavilla fue internado este lunes por un inesperado dolor en el pecho. La información la dio Rodrigo Lussich en Intrusos donde aseguró que el marido de Patricia Sosa se encuentra en buen estado de salud.

Tal como contaron en el programa de América, el productor fue trasladado a la Fundación Favaloro donde permanecerá en observación durante dos días para descartar cualquier patología grave.

"Esto es de último momento, por suerte nos confirman que él está bien", dijeron en Intrusos.

"Tiene 2 stent hace 10 años y fue hoy a hacerse un chequeo porque siempre se controla. No es nada grave pero los médicos decidieron que no se ambulatorio y lo dejaron internado para profundizar", agregó Lussich.

Otro susto para Oscar Mediavilla: Patricia Sosa fue operada del corazón

Días atrás, la esposa de Oscar Mediavilla, Patricia Sosa debió ser operada de manera imprevista cuando el productor estaba en su casa de Córdoba. "Estaba manejando el corazón me hizo un ruido, sentí un fuego fuerte, me maree mucho", contó la cantante en Intrusos.

Luego, la artista reveló cuál fue su diagnóstico una vez que le realizaron diversos estudios. "Volví a mi casa y llamé al cardiólogo me tuvieron internada en la Favaloro. Me dejaron un holter por 24 horas. Tengo un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular. Me dieron un antirítmico pero la solución era la operación. Es con cateterismo. Decidí hacerlo al otro día", agregó.

