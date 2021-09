Patricia Sosa dio detalles de su sorpresiva operación del corazón

Patricia Sosa confirmó que se sometió a una sorpresiva operación del corazón hace dos semanas.

En medio de la preocupación por su estado de salud, la cantante dio detalles de esta intervención. "Tuve dos episodios feos. Estaba manejando el corazón me hizo un ruido, sentí un fuego fuerte, me maree mucho", contó en Intrusos.

Luego, la artista reveló cuál fue su diagnóstico una vez que le realizaron diversos estudios. "Volví a mi casa y llamé al cardiólogo me tuvieron internada en la Favaloro. Me dejaron un holter por 24 horas. Tengo un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular. Me dieron un antirítmico pero la solución era la operación. Es con cateterismo. Decidí hacerlo al otro día", agregó.

Oscar Mediavilla no pudo acompañar a Patricia Sosa por estar en Chile.

Tal como contaron en Intrusos, Oscar Mediavilla no pudo acompañarla en este duro momento debido a que se encontraba de viaje en Chile por cuestiones laborales y ahora se encuentra haciendo la cuarentena obligatoria. Patricia Sosa estuvo acompañada por su hija Marta.

"Estaba muy triste por no poder estar cerca de la persona que ama en este momento", contó Rodrigo Lussich sobre el difícil momento de la artista.

AM