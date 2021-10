Internaron a Vanina Escudero: los detalles de su estado de salud

Vanina Escudero volvió al país después de dos años para visitar a su familia y disfrutar del cumpleaños de su hermana Silvina, quien lo festejó el pasado domingo.

Pero la corta estadía no salió como pensaba y la bailarina terminó internada. Fue Karina Iavícoli quien dio la información sobre su salud en Intrusos.

"Me dijo que no iba a poder, venir al programa, que venía por poquitos días para estar con su familia pero que había terminado internada y no sabía cuándo podría salir", detalló la panelista.

"Según me dijo, tuvo un folículo hemorrágico, que le generaba mucho dolor y tenía que quedarse ahí hasta que esa sangre se reabsorba o hasta que los médicos indiquen qué hacer", agregó y aseguró que permanece en observación en una clínica privada.

Vanina Escudero se encuentra internada en compañía de Álvaro Navia y sus hijos.

Así fue el encuentro de Vanina y Silvina Escudero

Después de un año de separación y rumores de una pelea entre ellas, Silvina Escudero viajó especialmente para el cumpleaños de su hermana.

La panelista de Los Mammones mostró parte de este reencuentro en redes sociales donde contó cómo fue el feliz encuentro.

Vanina y Silvina Escudero se reencontraron después de un año.

“Esto era una de las sorpresas de cumpleaños les quería contar, después de un año las hermanitas están juntitas. Pero lo más importante no sos vos, lo más importante es que trajiste a mis sobrinos, sino no entrabas”, dijo Silvina y Vanina Escudero le respondió: “Feliz cumple. Ya lo sé, lo tengo muy claro, no te preocupes”.

Sobre la distancia que mantuvo con su hermana, Silvina Escudero admitió que le costó mucho la mudanza de ella a otro país junto Álvaro Navia.

Silvina Escudero y sus sobrinos.

“Fue muy difícil para toda la familia, para ellos también irse, para mis viejos, para todos. Fue un cambio de dinámica de toda la familia y ya desde el año pasado que no nos vemos, pasó mucho tiempo”, dijo la morocha en PH. “Creo que parte del duelo en un momento también es enojo, es angustia, momento de aceptación, desapego", agregó.