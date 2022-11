Isabel Macedo estuvo en la fiesta de fin de año de su hija Belita

El lunes, Belita Urtubey, hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, participó del acto de fin de año y no dudo en subirse al escenario para actuar. Pero ella no estuvo sola, Belita y sus compañeros tuvieron la presencia de la actriz quien actuó con ellos. Las imágenes fueron retratados por los espectadores.

Macedo interpretaba a una azafata, lucia un traje rojo, donde los niños representaban distintas nacionalidades en el mundo. Belita lucía un traje de flamenco, de remera negra y pollera roja de lunares negros, en representación a España.

Estuvieron presentes en el acto Juan Manuel Urtubay, quien también estuvo lookeado con la temática de la fiesta, con su remera de España y la bandera pintada en el rostro. También estuvo Julia, su beba de cinco meses.

La actriz publicó en sus redes sociales las fotos del acto en familia y agregó: "No lloré casi nada en el acto de fin de año de Belita , que a su vez fue mi regreso a la actuación", y aseguró: Adivinen si tardé menos de un micro segundo en aceptar cuando me propusieron formar parte"