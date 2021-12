Jennifer Aniston habló sobre las hirientes críticas que sufrió por no querer ser mamá

Jennifer Aniston dio una entrevista a The Hollywood Reporter donde se refirió por primera vez a su decisión de no ser madre y el calvario que padeció durante años tras las fuertes críticas que recibió por su postura sobre la maternidad.



La actriz, afamada por su rol en Friends ha sido considerada embarazada hasta en 12 ocasiones por los medios de comunicación. En la entrevista sostuvo que encuentra "hirientes" estas especulaciones sobre su vida privada porque no se plantean que la mujer de la que hablan quizás no tiene hijos ni se queda embarazada porque no puede.



“Me lo tomaba todo de manera muy personal", tanto los rumores de embarazo como las suposiciones sobre si quería tener hijos o no, dice. "No tienes ni idea de lo que me pasa personalmente, médicamente…¿Puedo tener hijos? No saben nada sobre esto... Ha sido realmente doloroso y desagradable”, sostuvo.

Aniston también destaca que realmente no todas las mujeres del medio han sido tratadas igual sobre este tema. “Dolly Parton no ha tenido hijos, pero ¿alguien se lo reprocha? No, nadie ha intentado ponerla entre la espada y la pared”, dice. También habla sobre la presión social fijándose en la brecha de género.



“Los hombres se pueden casar tantas veces como quieran, se pueden casar con mujeres de entre 20 y 30 años. A las mujeres no se les permite hacerlo. Los hombres a los 30, por cierto, son muy diferentes de los hombres a los 40 y a los 50 años. E incluso a finales de los 20, que es un mundo completamente nuevo que estoy descubriendo”, dijo Jennifer Aniston.

También se refirió a cómo manejaron los medios todo lo relacionado a su vida amorosa. “Lo que los tabloides y los medios de comunicación hicieron con la vida de las personas en ese momento lo está haciendo la gente ahora en las redes sociales. De hecho, no he mirado un tabloide en mucho tiempo... ¿Todavía espero gemelos? ¿Seré madre milagrosamente a los 52 años?”, bromeó.

“Es casi como si los medios hubieran entregado la espada para que cualquier persona sentada detrás de una pantalla de ordenador pueda ser un trol o intimidar a la gente en las secciones de comentarios. No sé por qué hay una vena tan cruel en la sociedad”, sumó.

Por último, Jennifer Aniston cerró: “La gente se proyecta sobre ti, pero mi trabajo es decirles: «Escucha, te mostraré de lo que soy capaz y tú decides si quieres entrar o no». Entonces desapareces tanto como puedes, te diviertes, asumes estas cosas raras, no te importa, te diviertes, recuerdas que tienes un grupo maravilloso de amigos y tu vida es una bendición en la que haces lo mejor que puedes".