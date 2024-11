Wanda Nara no viene pasando una gran semana con todos los problemas que tiene con Mauro Icardi y el posterior video que subió Jimena Barón, donde cuenta que ella iba a ser la conductora de Love is Blind previo a que el papel se lo dieran a la empresaria, lo que tampoco ayudó a su tranquilidad. Guido Zaffora subió hoy en su cuenta de X, una captura de pantalla a una historia de la conductora donde realizaba un descargo sobre los dichos de la cantante.

Tras la confesión de Jimena Barón, la reacción de Wanda Nara: "Seguro es culpa mía"

“Wanda vs Jimena” expresó el periodista en sus redes sociales junto a la captura de pantalla de la historia que había subido Wanda Nara, en esta se puede leer “Si les pasa algo malo me avisan? Seguro es culpa mía… Como todo últimamente”, sentenció la empresaria quien se siente atacada tras la polémica semana que pasó con todos los problemas que viene acarreando con su exmarido.

Este posteo surgió luego de que Jimena Barón expresara en un video que subió a su cuenta de Tiktok que la habían llamado del reciente reality de Netflix: Love is Blind, pero en versión argentina; para ser la conductora del mismo. Esto le había generado mucha expectativa ya que es uno de sus programas favoritos.

Según los dichos de la cantante, a finales de 2023 su manager le hizo saber del interés que Netflix había mostrado para ser la conductora del programa, esto le generó muchas expectativas. La artista relató todo lo que vivió desde que la llamaron hasta que se dio cuenta, por la falta de información, que no sería ella la conductora.

“Storytime de cuando me avisaron que iba a ser la conductora de Love is blind pero se olvidaron de avisarme que al final no iba a ser la conductora de love is blind”, empezó el video Jimena Barón para después relatar todo lo que vivió hasta la primer semana de enero, momento en el que estaba pautado el viaje a donde se realizarían las grabaciones del programa.

Entre lágrimas la artista finalizó el storytime y contando que por los nervios y por la angustia terminó comiendo churros con dulce de leche “Se me partió el corazón. Obviamente pueden tomar la decisión que quieran, pero no entiendo cómo se olvidaron de avisarme”, contó Jimena Barón. Antes de cerrar el video confesó que igual le encanta la conducción que Darío Barassi y Wanda estaban haciendo en el reality.

Según lo que Guido Zaffora indicó, la empresaria quedó con mucha molestia con el video que la cantante realizó por lo que posteo el mensaje. A pesar de esto Wanda Nara no expresó nada al respecto y terminó borrando la historia, lo que también podría indicar que la historia no estaba dirigida a Jimena Barón, sino que a Mauro Icardi, con quién atraviesa un momento muy tenso en su divorcio.

