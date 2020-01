Jorge Rial hizo una disparatada confesión sobre su abuelazgo

Se podría decir que el 2029 a Jorge Rial le vino muy bien. No sólo decidió casarse con Romina Pereiro, su actual mujer, sino que se reconcilió con Morena y se convirtió en flamante abuelo.

Con respecto a su balance del año, el periodista explicó: "Sí me casé, gran decisión, gran momento. Eso fue muy bueno de este año, fue lo mejor que me pasó en el año. Pasaron un montón de cosas: casarme, nació mi nieto, y nos mudamos. Esas tres cosas afianzaron la familia que era el gran objetivo mío".

"Este año mi objetivo, más que el laboral o el profesional, era el personal, era afianzar la familia. Por eso el casamiento, un mes antes llegó mi nieto, y después para coronar todo fue buscar una casa para que armaremos el hogar. Yo dejar mi casa, que fue mi refugio, y buscar un hogar. Eso coronó el año", explicó en un mano a mano con Infobae.

Finalmente, Rial descartó que haberse transformado en abuelo lo haga "sentir viejo". "Me vino bárbaro, me despierta una cosa muy particular que lo disfruto de una manera especial, porque lo único que hago es mimarlo, jugar con él. El otro día, por primera vez, vio a Papá Noel, y estaba como enloquecido, porque estaban todos a su alrededor abriendo regalos y no entendía nada, y yo lo disfrute mucho. Es un disfrute diferente al de los hijos, y me viene en un momento muy lindo, para mi y para mi hija también. Nos acercó mucho más con Morena, nos unió más como familia".

"Para nada me siento viejo, estoy en un gran momento de mi vida. Me encanta que me digan abuelo, soy abuelo, Romina también, le regale el abuelazgo también. Me encanta ser abuelo, me parece hasta sexy ser abuelo, es una cosa linda", finalizó super enamorado del pequeño.