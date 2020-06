Jorge Rial reveló la fuerte discusión que tuvo con Morena por las ventas online que realiza

Jorge Rial y Morena Rial han tenido varios desacuerdos en el pasado y peleas mediáticas que dañaron su relación. Ahora, mientras todo parecía marchar bien, el hombre de Intrusos reveló un nuevo enfrentamiento que tuvo con su hija relacionado al escándalo de las máquinas faciales y a la clausura de la clínica del doctor de los famosos, Rubén Mühlberger.

“Acá está explicado cómo funcionan estos chantas y la importancia de los famosos en esta estafa a la gente. Alguna vez me llevó a una fuerte pelea con mi hija por este tema. Ofrecen dinero fácil. ¿Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar?”, comenzó Rial.

“Yo he tenido peleas con mi hija Morena, ustedes lo saben. De esas, se prende en todas. Pero tiene 20 años. Cuando me enteré lo de Nuskin tuve una pelea grande y le expliqué lo que era. Porque hay que explicarles”, confesó.

Luego, Jorge fue más allá y decidió contar la sorpresa que le causó enterarse de que Morena visitó a Mühlberger: "Mi hija Morena fue a ver al maldito doctor Rubén Mühlberger, y cuando me enteré la quise matar. Hay que desenmascarar a esta gente. Mi hija Morena fue porque la llevaron. Todos pueden caer. Llamé a la persona que la llevó y me lo quería comer crudo. Este doctor trabajaba sobre la debilidad del otro, y me imagino que le debe haber dicho de todo", dijo Rial indignado.

Pese a eso, desde sus redes sociales Morena siguió incentivando la venta de las mencionadas "maquinitas" y otros productos que suele comercializar. "¿Ustedes ya tienen la suya? Digan lo que digan, a mí me sirve", había escrito en una historia de Instagram. De esta manera, la joven se suma a otras figuras que no han desistido en su afán de continuar promocionado estos productos.