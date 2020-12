Jorge Rial picanteó a Dalma Maradona luego de que ella lo repudiara en las redes

Luego de que Dalma Maradona repudiara a Jorge Rial mediante su cuenta de Twitter tras haber pasado un audio de WhatsApp con la voz de Diego Maradona hablando enojado y explicando por qué no iba a ir al casamiento de su hija y Andrés Caldarelli, el conductor de Intrusos en el Espectáculo se tomó sus minutos para contraatacar a la hija mayor del astro y Claudia Villafañe.

Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

Para comenzar mostró una tapa de Paparazzi de 2013 en donde se ve a Jorge Taiana ¿expareja de Claudia? pescando con Benjamín Agüero Maradona en un lago del barrio cerrado en donde vive Gianinna. Esa tapa habría puesto loco a Diego ya que daba cuenta del romance de su exmujer.

Con la tapa de la revista de fondo, el intruso disparó: “Esta es la famosa tapa que marca el quiebre. Me acuerdo que Luis Ventura fue llamado por Diego y se juntó con él, todo. Fue una tapa fuerte”. Y enseguida picanteó a la hija del "el Diez": “Podemos poner esta tapa, ¿no? ¿Nadie se va a enojar? Es una tapa vieja que no sólo es de Paparazzi, es mía. Yo era el dueño de esa revista. Era el dueño de la revista, ya no lo soy. Esto fue parte de lo que rompió parte del equilibrio familiar en aquel momento. Es para contextualizar”, cerró Jorge Rial chicaneando a Dalma una vez más...