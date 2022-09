Josefina Pouso apuntó contra Jorge Rial tras su affaire

Meses atrás, Josefina Pouso habló sobre el breve affaire que mantuvo con Jorge Rial. Ahora, pasado el tiempo, la panelista volvió a referirse a este tema y apuntó contra el periodista.

En su descargo, Pouso aseguró que no le gustó la manera en que se manejó Rial al nombrarla como una "amiga". "No volvimos a hablar. No me gustó. No estuvo bien para mí. A él tampoco le gustó lo que yo dije. Si no, hubiéramos seguido hablando. A mí no me deja en ningún lugar, a él lo deja en un lugar determinado...", comenzó.



“Ya está. Estás conociéndote con alguien y no va más, ya está. Te diste cuenta de que no te gustaba y que no era el tipo de persona que querías estar. No estoy diciendo que era una persona linda o fea, sino que no era para mí...", reflexionó Josefina, en diálogo con el programa radial "El show de Ulises Jaitt" por radio XLFM.

Sorpresiva chicana entre Mariana Brey y Josefina Pouso por Jorge Rial

Mariana Brey quedó en el centro de las especulaciones al ser relacionada sentimentalmente con Jorge Rial. Según los rumores, estarían viviendo un apasionado romance. La periodista fue consultada el LAM al respecto y evadiendo un poco las respuestas, aprovechó la nota con el programa de Ángel de Brito para chicanear a Josefina Pouso.

“La versión que yo estoy con Rial me divirtió porque no sé de dónde salió. Jorge es re buen compañero, sí me parece un tipo buen mozo, pero eso no significa nada. Y lo de Rial y Josefina ni idea ¡No sé ni qué pasó! No me acuerdo cuándo fue…había aparecido una foto de ellos tomando algo en España. Pero ¿Tuvieron algo? Porque estuvo esa fotografía nada más”, disparó Brey.