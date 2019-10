Juan Darthés cumplió años y envió un mensaje: "Las cosas se van a ir acomodando"

Exiliado en Brasil desde que Thelma Fardín lo acusó de haberla violado años atrás en Nicaragua durante una gira de "Patito Feo", Juan Darthés vive solo y esperando novedades de su abogado, Fernando Burlando, luego de que se conociera que la justicia de Nicaragua lo acusara formalmente del acto que realizó por la fuerza contra una menor.

Pero hoy, en el día de su cumpleaños número 55, el actor le envió un mensaje a su amigo, el estilista Rubén Orlando en el que se lo escucha optimista y fue reflejado por el programa de Pamela David, "Pamela a la Tarde, por América. "Qué lindo, Rubén, qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y saliste tan bien parado. Ojalá que tengamos la misma suerte y que pronto esté por allá”, comenzó diciendo el actor quien conoció Orlando justamente en Brasil dónde se radicó luego de cerrar sus negocios en la Argentina.

Además Darthés continuó: "Como decís vos, las cosas se van a ir acomodando, el tiempo hace eso. Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza. Te mando un abrazo enorme, Rubén. Gracias de verdad por todo, porque hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho”, concluyó Juan, quien tiene un futuro incierto.