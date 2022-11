Juan de Gran Hermano confesó que pidió ayuda psicológica

Juan Reverdito fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano y también uno de los mas odiados en la casa y por el público. En el programa LAM de Ángel de Brito que se trasmite por al señal de America, confesó que las camaras no mostraron todo y que tuvo problemas de estrés y angustia.

"Te juro por Dios que entré de la forma que hice los castings, de la forma que es mi vida, mi persona. Cuando entro en Gran Hermano con una energía terrible, allá arriba, pero el único que me recibe bien fue Holder. Apenas lo vi dije 'no puedo creer que está acá este pibe", comenzó en su entrevista con Ángel.

"Obviamente, me equivoqué, y fuimos a jugar a presionar, pero a los seis días Tomi se va, se me vino el mundo abajo. Cuando estuve esos días mal, que estaba tirado, bloqueado, se me vino a la cabeza una etapa que no fue hace mucho, me prometí que no iba a volver a pasar por lo mismo", agregó a su confesión en LAM.

¿Cómo fue su relación con sus compañeros dentro de la casa?

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, no pasó por sus mejores momentos y a su vez no tuvo buena relación con los hermanitos, por lo que agregó: "Tenía toda la casa en contra, la casa, los chicos, todo. Tenía un pico de estrés que estaba muy pasado, hasta que un día me levanté, fui al confesionario, dije lo que me pasaba y pedí hablar con los psicólogos. Eso me hizo un poco de click, en el sentido que no podía seguir así y que no podía dar la imagen a mi hijo de como me estaba viendo".

Hace unos días, un ex participante de la casa de Gran Hermano del 2015, dijo que Juan y Tomas Holder iniciarían acciones legales contra la producción, a lo que el ex participante desmintió dicha información.