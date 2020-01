Jujuy Jiménez enfrentó las críticas sobre su relación con Juan Martín Del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez habló de su relación con Juan Martín del Potro y la decisión de mantener su noviazgo alejado de las cámaras y el asedio mediático.

"Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis" , dijo en diálogo con Por si las moscas de la Once Diez.

"El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. El vínculo con mis hermanas, con mis amigas, lo que pasa en mi familia, con mi pareja, es parte de mi intimidad y soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde", agregó.

"Tengo perfil bajo por decisión propia, no tiene nada que ver Juan”, dijo la modelo. “Mi vida real está afuera de los medios de comunicación. Eso no creo que me haga mejor ni peor persona”.