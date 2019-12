La profunda reflexión de Karina "La Princesita" con foto hot incluída

View this post on Instagram

Gracias a las redes porque nos acercan y nos mantienen comunicados. Pero el MUNDO REAL está afuera, en la calle, en el diálogo dándose la mano y mirándose a los ojos. En el cara a cara ocurre lo verdadero. En el cara a cara te das cuenta si juzgas injustamente o no xq percibís la buena vibra de las personas. Y recibir tanto cariño en la calle, y a cada lugar del país al que voy me hace sentir feliz y realizada. Porque llega ese mj que tanto quise dar. De superación, de fortaleza a pesar de la historia dura que puedas haber tenido, de animarse, y de que no hace falta ser perfecto para lograrlo . Estoy feliz, me siento contenta y en paz por primera vez en la vida y eso no tiene precio. Pero gracias por el Cariño masivo a todos. Sin palabras!!! 🙌❤️ #laluznaturalylaartificialmeamor 🤣🤣