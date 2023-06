El escándalo entre Morena y Jorge Rial escaló tanto en las últimas semanas, que el nombre de Loly Antoniale comenzó a circular nuevamente en los medios. La modelo fue pareja del periodista y la relación no terminó en los mejores términos.

Tras la ruptura, Loly se alejó de todo y se fue a vivir a Miami. En este tiempo, se dijo que la modelo tuvo algunas trabas por parte de Rial para permanecer en los medios, algo que recientemente fue confirmado por Marcelito de XT, un gran amigo de Antoniale.

En "Socios del Espectáculo", el hombre habló sobre el escándalo actual entre Morena y Jorge y dejó algunas revelaciones.

“Amo a More, me da mucha…La palabra no es lástima, porque no le tengo lástima a Morena, pero me da mucha bronca que esté viviendo todo esto”, dijo él.

Luego, fue consultado por el panel si Antoniale le contó sobre las represalias de Rial: “No, ella no me contaba, yo me enteraba, porque la prima de hecho laburaba con Leandro Rud y se decía eso, que no quería que ella saliera en ningún lado”, confesó.

Luego, agregó: “Él tenía muchos celos de mí. De hecho, cuando me toca bailar la salsa de tres con ella él estaba odiado, celos pelotudos, mirá si va a estar celoso de mí”, recordó Marcelito.

Loly Antoniale reapareció en redes con un contundente mensaje contra Jorge y Morena Rial

Si bien Loly Antoniale decidió mantener silencio a la hora de responder o contraatacar con las distintas acusaciones con las que la familia de Jorge Rial trató de ensuciar su nombre, la modelo se suele expresar en redes con claros mensajes que van más allá de un simple pie de foto.

Esta vez, Loly Antoniale publicó en su Instagram una foto disfrutando de su vida en la playa. “Bendigo mi vida”, escribió junto a las imágenes compartidas desde el paraíso.

Los seguidores de Loly Antoniale no tardaron en vincular este mensaje con el escándalo de Morena Rial y su padre, Jorge Rial. Un usuario incluso le comentó: “La que te salvaste... La vida tan infeliz que hubieras tenido...”.

