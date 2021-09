L-Gante fue papá: nació Jamaica, su primera hija

L-Gante se convirtió en padre por primera vez tras el nacimiento de Jamaica. La beba nació en la madrugada del lunes y fue el cantante de cumbia quien compartió la novedad a través de sus redes sociales.

Con unas fotos de momento en que Tamara Báez, su pareja, traía al mundo a la niña, L-Gante confirmó el nacimiento. A través de Instagram Stories grabó un video en donde se mostró muy feliz.



"Por poco no nació a las 4.20. Nació a las 4 y 29, rey", dijo el joven artista, asociando el horario de nacimiento de su hija con el código universal de la marihuana, 420, que identifica además a su música.



Tras la revelación del cantante, Tamara hizo lo propio en sus redes sociales y compartió una tierna imagen de toda la familia unida. "Gracias por permitirme vivir esto", le dedicó a L-Gante. Momentos previos al nacimiento, la joven había compartido una historias en donde se mostraba realizando parte del trabajo de parto antes de ir a la clínica a tener a su beba.

La historia de amor de L-Gante y su pareja Tamara Báez

Semanas atrás, “L-Gante” estuvo invitado al ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand. Durante el programa de El Trece, luego de un divertido ida y vueltas con Juana Viale, el artista dio detalles desconocidos sobre la historia de amor con la madre de su próximo hijo.

El músico asistió a la grabación del programa acompañado por su mamá y Tamara Báez, su novia. La joven pareja está en la dulce espera de su beba que se llamará Jamaica. Al saber este dato, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante como conoció a su novia.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención” comenzó y agregó: “En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.

Ante los dichos del cantante, y con la idea de profundizar más sobre el tema, la nieta de Mirtha Legrand preguntó “¿Y hace cuánto que están juntos?”. En ese momento L-Gante no dudó en consultarle al aire a su pareja, que se encontraba presente en la grabación del ciclo. “¿Y hace cuánto será Tamara?” dijo el trapero. “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos” aseguró el músico, revelando que, ante las idas y vueltas, el vínculo terminó siendo más fuerte y continuaron su historia de amor. “Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así” aseguró Juana Viale, y el cantante agregó: “Todos los días es un día más”.