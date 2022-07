L-Gante y Tamara Baez enfrentan fuertes rumores de ruptura

L-Gante y Tamara Báez vuelven a estar en el centro de la escena por una fuerte crisis de pareja que no estarían logrando superar.

La dupla, que meses atrás enfrentaba una ruptura a poco de que naciera su hija Jamaica, ahora pareciera estar en el mismo camino una vez más.

Según versiones, uno de los indicativos de que la pareja no estaría bien tuvo que ver con su último viaje. La dupla estuvo en Europa donde el cantante de cumbia 420 estuvo dando varios conciertos y había hecho varias publicaciones de su paso por el Viejo Continente.

Sin embargo, ahora, la mamá de Jamaica decidió eliminar todas estas imágenes que aparecían en el feed de Instagram en donde posaba con L-Gante, dejando sólo las de su hija.

Otro claro detalle fue que la joven decidió dejar de seguir al cantante, un indicativo 2.0 de que no todo está bien.

El misterioso descargo de L-Gante: "Me cansé"

L-Gante acaba de volver al país luego de una gira por Europa, pero horas antes de aterrizar en Argentina, el artista se despachó con un descargo que tomó por sorpresa a quienes lo siguen en las redes sociales.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, L-Gante manifestó: "Nunca me tuneo porque soy real por dentro y por fuera. Si la vida me da combate, yo le daré pelea. Ya viví el pasado y mucho me ha pasado hasta el día de hoy, varios de los que yo había inflado, se olvidaron de quién soy".

"Me cansé de decir que sí cuando merecían el no, ni una vuelta en la limusina me levanta el ánimo. Yo siempre lo voy a decir, disfruto del prójimo porque de mí quise disfrutar y el mundo no me dejó", siguió contundnete.

Sin aclarar a quién está dirigido su descargo, el artista agregó: "Hay que saber cuándo apostar y hay que saber en quién confiar, debes pensar lo que decís y a quién se lo vas a contar, por eso de vez en cuando hay que morir callado. A muchos le cambié la vida y mitad me ha traicionado".