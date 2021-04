La crítica de Listorti a Pampita tras su queja por las restricciones

Las nuevas medidas que tomó el Gobierno ante la avanzada de la segunda ola por el Covid-19 trajeron muchos conflictos que incluso se manifestaron en las calles de Buenos Aires pero principalmente en las redes sociales. Muchos famosos se sumaron a los reclamos, en especial por la suspensión de las clases presenciales por 15 días.

Una de las celebrities que emitió su opinión en redes fue Pampita, quien manifestó: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, escribió la modelo en Twitter junto a otros mensajes cuestionando la decisión.

En Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti y Denise Dumas, debatieron sobre esta nueva implementación y el conductor apuntó directamente contra la modelo tras ver la relevancia que cobraron sus palabras.

“A Pampita la quiero mucho, la aprecio un montón y la admiro. Entiendo que esté en contra de que se cierren las clases, pero venís a hacer un baby shower con 40 personas en tu casa”, cuestionó Listorti.

“O sea, tené un poquito de criterio en la vida. Si hacés un baby shower para 40 personas en tu casa y no querés que corten (la presencialidad en las clases)… digo, seamos un poco responsables. El baby shower puede esperar. No es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, cerró indignado apuntando contra la celebración que la conductora de Pampita Online realizó días atrás.

Pampita, Guillermina Valdés y otros famosos reaccionaron ante la suspensión de las clases

El miércoles por la noche, el Presidente informó que desde el lunes 19 no habrá presencialidad en las aulas y las escuelas deberán regresar a las clases virtuales generando una catarata de quejas en las redes sociales.

Ante la noticia, varios famosos estallaron en las redes sociales. Pampita fue una de ellas, quien aseguró: "Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!", agregó la conductora de Pampita Online y cuestionó: "Al menos de 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! Y suspenden las clases presenciales?".

Por su parte, Guillermina Valdés utilizó su cuenta de Twitter y dijo: "Las clases??!!...y los chicos que no tienen conectividad??", se preguntó. En el mismo sentido, Luciana Salazar y Eugenia Tobal se sumaron a las quejas. "Las clases era lo ULTIMO!!!", escribió la expareja de Martín Redrado.