Benjamín Vicuña comenzó una nueva relación amorosa y, como los escándalos lo persiguen, este noviazgo está rodeado de uno muy fuerte.

Su nueva compañera de vida, de nombre Ana, estaba casada y dejó todo para irse a vivir esta nueva historia de amor con el actor chileno.

En el programa Socios del Espectáculo dieron esta información a través de una bomba del periodista Matías Vázquez. Según él, Benjamín quería reservar el blanqueo de su nueva relación "para protegerla a ella ya que la separación es muy reciente y ella tiene hijos chicos, por lo que hay una peligrosa coincidencia de fechas".

A raíz de esta información que llevó al programa Matías Vázquez, el periodista Adrián Pallares comentó que "el amor no es prolijo".

El comienzo del nuevo escándalo amoroso de Benjamín Vicuña

Matías Vázquez en Socios del Espectáculo también dio detalles del comienzo de este noviazgo. "Se conocieron en el gimnasio. Iban de mañana, y en esas sesiones mañaneras hace siete meses más o menos, empezaron el flirteo".

Luego, el periodista comentó la estrategia que tenían Benjamín y su nueva novia, Ana, para que no se dieran cuenta que estaban juntos. Matías contó que "llegaban juntos, pero saludaban a la gente por separado y así también se iban. Pero claro, en un momento la gente empezó a sospechar que podía pasar algo".

Respecto al escándalo que acompaña a este noviazgo, Vázquez dijo "sabemos que él es un galán. Un galán tan importante que logró que esta chica dejara todo, incluido su matrimonio, y que se fuera atrás de él".

Para conocer un poco más de la nueva novia de Benjamín Vicuña el periodista contó que "A la mujer, que no es del medio, se la conoce como Anita, por lo que entendemos que se llama Ana. Y si bien no es famosa, no es de la tele, es una mujer que no pasa inadvertida".

Y agregó que "llama mucho la atención, por su físico, por su cara, porque es muy bonita. Esto es lo que nos cuentan, es una mujer llamativa. Ya van a aparecer las fotos y me dicen que lo vamos a corroborar. Hace siete meses que están juntos" concluyó Matías Vázquez.

