Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron oficialmente. La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en LAM, y este jueves 2 de mayo, la pareja decidió romper el silencio y revelar los motivos.

A través de sus redes sociales, la dupla grabó un video fuera de lo común en donde se mostraron juntos en su casa mientras charlaban amistosamente de la ruptura. "Como es de público conocimiento es cierto, con Cande estamos separados, pero está acá", comenzó diciendo Gastón en un video.

"No nos peleamos, estamos acá y queremos cosas diferentes, entonces decidimos hacerlo de esta manera", continuó el actor mientras su ex afirmaba sus dichos.

"Es la vida, suceden cosas...obvio, nos vamos a tener que mudar porque tampoco vamos a ser hermanitos o compañeros de cuarto", agregó el actor, mientras Molfese bromeaba con la posibilidad.

La confirmación de su ruptura llegó también con un clip de 7 minutos de duración en donde Cande documentó parte de la relación con Gastón y sus planes de casamiento frustrados.

Por qué Cande Molfese y Gastón Soffritti cancelaron la boda

A pesar de su compromiso, Gastón Soffritti y Cande Molfese decidieron posponer la boda antes de su ruptura. “Ya nos vamos a casar. Estamos viendo cuándo, pero sí. No sabemos todavía, estamos viendo. Con la situación del país es complicado. No está para gastar tanta plata”, explicó el actor en su momento.

“Siempre está con ganas de hacer algo nuevo, yo me parezco también en algunas cosas. Y me gusta en los proyectos poder darle para adelante, pero el contexto no es el mejor momento”, agregó Gaston Soffritti sobre su frustrada boda con Cande Molfese. Unas palabras que ahora resuenan con más fuerza tras su ruptura.

