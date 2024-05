Cande Molfese y Gastón Soffritti pusieron punto final a su relación después de dos años de romance. Ángel de Brito fue quien confirmó la noticia en LAM y dio los motivos.

Según contó el periodista, la ruptura es reciente y no hay terceros en discordia. Tal como contó en su programa, fue la diferencia de proyectos el motivo por el que la pareja decidió alejarse.

"Parece que él quería tener hijos y ella no", reveló el periodista sobre las causas de esta decisión.

Cande Molfese y Gastón Soffritti comenzaron en 2022 su noviazgo y en inicios de 2023 decidieron mudarse juntos. Luego de unas vacaciones en el Caribe, los actores también confirmaron que se comprometieron y hasta aseguraron que pronto se vendría la boda.

Por qué Cande Molfese y Gastón Soffritti cancelaron la boda

A pesar de su compromiso, Gastón Soffritti y Cande Molfese decidieron posponer la boda antes de su ruptura.

El motivo fue bien claro y la situación del país fue la causa de esta decisión. “Ya nos vamos a casar. Estamos viendo cuándo, pero sí. No sabemos todavía, estamos viendo. Con la situación del país es complicado. No está para gastar tanta plata”, explicó el actor.

“Siempre está con ganas de hacer algo nuevo, yo me parezco también en algunas cosas. Y me gusta en los proyectos poder darle para adelante, pero el contexto no es el mejor momento”, agregó Gaston Soffritti sobre su frustrada boda con Cande Molfese.