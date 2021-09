Macarena Fort, enojada con Rocío Marengo: "No va a ser bienvenida en mi vida"

Macarena Fort, hija de Eduardo Fort, habló con LAM sobre el escándalo que se desató después del descargo de Rocío Marengo en La Academia.

La joven se comunicó con Ángel de Brito donde manifestó su enojo contra la bailarina. "' Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá y, después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida'", contó el periodista sobre el diálogo que tuvo con Maca por chat.

Rocío Marengo y la familia Fort.

"'Se lo mandé a ella, pero se ve que hablar en tele puede y pero no tiene tiempo para responder un mensaje’", agregó la sobrina de Ricardo Fort en su descargo.

Maca con Felipe y Marta Fort.

En este contexto, es que Ángel de Brito le consultó a la joven qué fue lo que le molestó de todo lo que dijo Rocío Marengo y disparó: "Las formas. Sabiendo que mi papá no es una persona mediática, ¿por qué lo dice en la tele y no en la intimidad?", siguió Maca.

Qué hizo Eduardo Fort mientras Rocío Marengo estalló en La Academia

Mientras Rocío Marengo estallaba en la pista de Marcelo Tinelli, Eduardo Fort tuvo una reacción rápida por lo sucedido en La Academia.

Según contó Ángel de Brito en sus redes, "(Eduardo) Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa”, dijo el periodista y agregó que la intención del empresario no fue con suerte: “No fue atendido...".

Eduardo Fort y Rocío Marengo.

Luego, Pía Shaw contó en LAM detalles de la conversación que tuvo con Fort después de este colapso. "No venían teniendo dialogo. Según él, ella estaba colapsada pero no sé qué le estaba pasando porque no hablamos", reveló la periodista sobre la palabra de Fort.

Además, se refirió a la presencia en la pista de La Academia, uno de los reproches que le hizo en el aire. "Alguna vez le dije que iba a ir pero no quedó nada concreto. También dijo que estuve boludeando en Miami, estuve trabajando", contó Pía.

