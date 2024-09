El asesor estrella del gobierno de Javier Milei, Santiago Caputo, se convirtió en el centro de la atención pública luego de que su imagen desatara un revuelo en las redes sociales. En medio de rumores sobre supuestas internas dentro del Gobierno, la apariencia de Caputo se volvió tema de conversación, especialmente por su notorio cambio de estilo.

El revuelo se intensificó cuando el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, compartió una foto en la red social X (antes Twitter), en la que aparecían Guillermo Francos, Karina Milei y el propio Caputo, acompañada de un irónico comentario que apuntaba a desmentir los rumores de internas: "Todos peleados".

En la imagen, tomada en Casa Rosada, se puede ver a los tres funcionarios del círculo más cercano a Milei. La fotografía generó una ola de reacciones en las redes, pero no por la aparente unidad entre los funcionarios, sino por el marcado cambio en la apariencia de Caputo. Desde que asumió su rol en el Gobierno, Santiago Caputo había sido reconocido por su estilo pulcro, siendo incluso comparado con personajes de la serie Peaky Blinders, por su look elegante y cuidado. Sin embargo, ahora, su apariencia más desaliñada y despreocupada llamó la atención de los usuarios, quienes no tardaron en compartir memes y comentarios.

El cambio de Santiago Caputo que no pasó desapercibido

Los usuarios en redes no se hicieron esperar con sus comentarios sobre la transformación de Caputo en los últimos meses. Uno de los comentarios más virales en X fue: "De Peaky a Pity Álvarez en 9 meses", haciendo referencia a la comparación con el exlíder de la banda Viejas Locas, conocido por su estilo bohemio y desalineado. Otro usuario ironizó: "Primero lo vi medio Kurt Cobain a fines de 1993, pero ahora lo veo medio Pipo Cipolatti en 1988", resaltando el deterioro visible en la apariencia del asesor.

Este cambio generó todo tipo de teorías entre los internautas. Algunos sugirieron que el desgaste del trabajo en el gobierno de Milei podría estar afectando el estilo de Caputo, mientras que otros se limitaron a bromear sobre las largas jornadas de trabajo o las supuestas internas entre los funcionarios, que según ciertas versiones, habrían impactado en su imagen. "¿Es el mismo?", se preguntó un seguidor, añadiendo un toque de humor a la discusión que se extendió por varias plataformas.

La imagen compartida por Lisandro Catalán también tuvo un propósito claro: desacreditar las versiones que indicaban conflictos dentro del gobierno de Milei. En los últimos días, varios medios reportaron que había tensiones entre Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que habría llevado a la reciente internación de Francos.