La increíble primera vez de Roly Serrano en Tinder: no le creyeron que era él

Siempre "Podemos Hablar", el pograma de Andy Kusnetzoff deja historias emotivas, tristes o divertidas y en esta oportunidad fue Roly Serrano (64) el que llevó a todos los participantes a reírse cuando contó cómo se inició en la aplicación de citas "Tinder".

"Yo estaba con Nicolás Riera y Diego Ramos en Mar del Plata comiendo y los dos estaban viendo el celular todo el tiempo y les digo 'vamos chicos déjense de joder con el celular, mírenme a la cara, charlemos' y ellos me responden: "bancá que estamos en Tinder, ¿vos no tenés Tinder, está lleno de minas", me dice "Tacho". Entonces les entregué mi teléfono.

"Yo que estaba más sólo les digo 'bueno denle anótenme'. Me registraron, me subieron una foto de google. Comimos, ellos estaban mirando la pantalla todo el tiempo y en un momento ¡ting! se abre una ventanita yo había puesto promedio 38 y 50 pero la muchacha no era mi target. Se la veía un poco más grande de lo que decía en su edad", comenzó contando tentado y siguió.

"Luego a los días me escribe otra y me dice 'hola cómo te va me encantaría conocerte'. Me preguntó dónde estaba, estabamos en Mar del Plata a 50 cuadras. Me pregunta si soy yo el verdadero Roly Serrano, y yo le digo que sí, estaba como insegura, me dice 'no vos no sos vos, seguramente vos sos un pelotudo y un cagón horrible que pone la cara de ese señor que es un caballero...' y me cortó el chat y nunca la pude conocer. Así debuté en Tinder...