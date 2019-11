¡Un hermanito para Mirko! Marley anunció cuándo será padre por segunda vez

El 27 de octubre fue un domingo diferente para Alejandro “Marley” Wiebe (49). Y no precisamente por las elecciones presidenciales, sino porque su hijo Mirko cumplió dos años y el conductor armó un íntimo festejo con asado en su casa y recibió a CARAS en la intimidad de su hogar dónde reveló detalles de cuándo quiere volver a ser padre.

Encontrá su respuesta en este extracto de la entrevista.

—¿Qué características lo identifican con Mirko?

—A mí me gusta el fútbol pero para verlo en los mundiales porque siempre supe que era el peor en deportes de la escuela entera. A Mirko le encanta jugar al fútbol y patea súper bien la pelota, quizás heredó eso de sus genes rusos maternos. También, como vio el aro de básquet en la casa de una amiga, le gusta jugar a ese deporte. Yo lo alzo y cuando la emboca dice “gol”. Por ahora tiene una tendencia deportiva y una obsesión por los autos: está la mayoría del día jugando con ellos. Tiene un triciclo que le regaló la China Suárez y Benjamín Vicuña para su primer año y con él le encanta recorrer todo el barrio. Ahora que está más grande quiero que se junte más con Felipe, el hijo de Flor (Peña), para que empiece a sociabilizar más. En lo que sí se parece a mí es que es extrovertido: cuando lo saludan, si bien no entiende por qué, él levanta la mano y sonríe. Físicamente, va a ser alto como yo. Lo medimos con el médico y ya está en 79 cm, que para su edad lo máximo es 81 cm. La parte rusa de la madre, el tío y sus dos abuelos maternos miden 1.90 metros: no tiene mucha opción con la altura. Por otro lado, tiene la nariz de mi papá y un parecido a mi hermano y a mí. Aunque después ves a la mamá de chica y a su hermano y se parece también a ellos: ¡es que somos todos parecidos! Ja ja…

—¿Tiene contacto con la madre donante y subrogante?

—No, las fotos que tengo de ella y sus familiares me las dio la agencia. Suyo sólo tengo su Skype ya que ella me dijo que no tenía problema en ser contactada si Mirko lo necesita por una cuestión de salud. Cuando él nació , la agencia me preguntó si le podía avisar y yo le dije que sí. No sé si se puso a investigar ya que cuando hablamos al comienzo le conté que trabajaba en televisión: pero debe ser raro ser la madre y ver fotos todo el tiempo de Mirko a través de Instagram. Por mi parte, no tengo problemas que venga y lo conozca, pero su decisión fue hacer esto sin estar involucrada. Si Mirko el día de mañana me pregunta por su mamá, le voy a contar todo. Y si quiere conocerla, lo acompañaré. Con la mamá subrogante hablo seguido.

—¿Cuándo llegará la hermanita de Mirko?

—A comienzos de 2020 voy a tomar la decisión, que estará librada a varios factores: por un lado, que la mamá donante también quiera hacerlo ya que no quedó otro embrión y mi idea primaria era que fuesen hermanos de ambos padres. Y por otra parte, que la biología y el destino a su vez me acompañen ya que hay personas que permanentemente implantan embriones y ninguno prende.