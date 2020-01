La jugada declaración sexual de Cinthia Fernández

Tras su ruptura con Martín Baclini, Cinthia Fernández hizo una jugada declaración sexual. Sin pelos en la lengua, la morocha admitió que no mantiene relaciones desde finales de diciembre.

"Yo tengo telaraña ya. No me interesa, ya estoy virgen", dijo en LAM en el momento en el que sus compañeras contaban cuándo había sido la última vez que tuvieron sexo. "Claro, la última vez que tuve relación fue el ventipico de diciembre. Estoy oxidada. Después de ahí no estuve con nadie.Tampoco me interesa", confesó la angelita.

El día antes de esta contundente declaración, Cinthia admitió que sigue en contacto con su ex. "No, no nos vimos, pero hablamos por otros temas. Ayer hice la campaña de su negocio con su hermana, fue re lindo. Estamos desbloqueados, pero no le hablo. Creo que el viernes se va otra vez de vacaciones a Miami”,dijo en el programa de Ángel de Brito.