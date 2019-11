La nueva vida de Guido Süller tras la depresión

Luego de sufrir la pérdida de su madre, Guido Süller tomó una drástica decisión y cambió su vida de forma rotunda. Es que una fuerte depresión no lo dejó seguir con su vida frente al medio y optó por mudarse y volver a dedicarse a la arquitectura. En una entrevista exclusiva con Clarín, por primera vez el hermano de Silvia se refirió a su presente.

“Animicamente no estoy en condiciones de reaparecer en la tele“ dijo y agregó: “La gente, más allá de que se emociona con mis dolores, lo que más rescata es que se divierte conmigo”.

“Estoy transitado este dolor. Yo no tengo hijos. Mi familia eran mis padres. Pasaron 3 meses desde la muerte de mi mamá. Y no estoy bien. Me he planteado desaparecer, no volver más“, reveló Guido. Además contó que le ofrecieron un trabajo en política. “En el área de cultura. Es un partido de Ushuaia, se llama Forja. Pero no acepté porque tampoco me voy a involucrar en algo que no tengo experiencia. Me gusta hacer las cosas bien”, confesó. “Por eso estuve 25 años en Aerolíneas Argentinas y fueron intachables. Además, no es momento de tomar decisiones, cuando uno está en un estado de estrés muy grande no hay que tomar decisiones”, sumó.

Sobre volver a aparecer en los medios, Süller fue muy claro con su postura: “No me siento en condiciones de volver a la tele. Hace poquito no me podía levantar de la cama. Nunca tuve experiencia con la muerte y se me murieron mis viejos casi juntos. No tengo a quien abrazar. Yo vivo solo y tengo pensamientos perturbadores“.

En cuanto a su nueva vida comentó que tiene un grupo de amigos con los que sale y que sigue trabajando como arquitecto en Buenos Aires. “Para sentirte vivo tenés que tener proyectos, sueños e ilusiones. Y eso intento. Cuando no tenés ganas, no te querés levantar de la cama“, explicó.

Asimismo, Guido explicó cuál es el vínculo que tiene en la actualidad con sus hermanos: “No se portaron bien con mi mamá. Son interesados, están desesperados por vender la casa. Todo lo que les importa es la parte económica”.

“Dios me dio esa cosa de brillar, de tener carisma, de levantarle el ánimo a los demás”, sostuvo y cerró con una dura declaración: “Fui abusado a los 12 años y hasta el día de hoy me pasó de todo. Parece que no me mereciera ser feliz. Capaz la culpa la tengo yo, no lo sé”.