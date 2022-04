La nueva vida de Ivana Nadal tras quedar varada en la Argentina

Hace unos meses, Ivana Nadal perdió la posibilidad de instalarse en Miami para vivir indefinidamente allí.

La mediática lo anunció en sus redes sociales y hasta había puesto en venta su casa, pero por una cuestión de papeles y autorizaciones con las que no contaba, finalmente este plan se vio frustrado.



De esta manera, Nadal no tuvo más remedio que quedarse y reajustar sus planes, que ahora confirmó a través de sus redes sociales. “Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”, dijo en Instagram.



Luego, quiso aclarar: “En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo…”, explicó.

Ivana Nadal cambió de look y de creencias

Días atrás, Ivana Nadal compartió en sus redes sociales su más reciente cambio de look: flequillo, cabello más corto y con iluminación. Pero además de esta renovación en su imagen, también reveló una nueva faceta que está atravesando.

"Estoy con un cambio de pensamiento. Yo sé que la vibración de la tierra está cambiando y por ende mi vibración y mi sistema de creencias también", expresó Nadal luego de presentar su nuevo look.

Este cambio en ciertos detalles del discurso llega después de los problemas que tuvo la famosa declararse en contra de las vacunas y divulgar que se puede sanar el COVID 19 con buenos pensamientos.

"Estoy haciendo cambios en el depa y lo van a estar viendo. Lo hermoso que está mi jardín. Pronto van a estar viendo los cambios y estoy muy feliz. En esa estamos”.