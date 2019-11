La palabra de Fede Bal tras ser vinculado a un nuevo amor en Punta del Este

En diálogo con CARAS luego de que trascendiera que estaba de nuevo en pareja, Fede Bal (30) aclaró los tantos y, si bien reveló que el fin de semana pasado en un evento al que concurrió a Montevideo le presentaron una hermosa mujer que supo conquistarlo, aclaró que no está de novio y que sólo está conociendo a la joven Melina con quien luego de estar en la capital de Uruguay viajó a Enjoy Punta del Este para disfrutar de un domino a puro sol con su nueva conquista.

"Hola chicos como están, la verdad es que conocí a Meli porque me la presentaron en Montevideo y me pareció una chica adorable y hermosa, una mina divina y nos tomamos el domingo para ir a Punta y comenzar a conocernos. ¿Mirá si voy a estar de novia? Hace un día la conozco (risas). Me parece una persona encantadora desde el primer momento en que la vi pero la palabra novio para calificar una relación que lleva un día y que aún no es una relación propiamente dicha, es un poco mucho", dijo el actor.

Ayer por la noche se vivió un hecho gracioso en "ShowMatch" cuando Marcelo Tinelli le preguntó a Fede: "¿La chica es bailarina? y el joven respondió inmediatamente: "Te pido por favor que no la llames, la acabo de conocer. No creo que se niegue a venir pero creo que si la llaman es un poquito rápido".

El tiempo dirá...