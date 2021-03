La polémica frase de Rocío Oliva tras su cruce con Claudia Villafañe

Claudia Villafañe y Rocío Oliva mantuvieron por primera vez en televisión un picante intercambio al aire de Polémica en el bar cuando la empresaria hizo un llamado al ciclo que conduce Mariano Iúdica. “Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, dijo la ganadora de Masterchef.

Claudia aseguró que también tenía vínculo con Diego, antes de su muerte. “Tengo llamadas de Diego del día 21 de noviembre. Que no lo hiciéramos público, no quiere decir que no habláramos. Los dos sabíamos separar muy bien las cosas”, disparó.

Tras las fulminantes palabras de la empresaria, Rocío Oliva fue consultada por el cruce y aseguró: “No soy heredera, hace dos años me separé y hace un año completo que no lo veía a Diego. No sé cuál es el problema tienen conmigo”.

“Capaz es como dice Chiche Gelblung y es porque Diego me amaba y eso molestaba”, agregó la panelista súper picante.

“¿Puede ser que también es porque fuiste muy importante para que Diego reconociera a Diego Jr.?”, intervino Mariano Iúdica. A lo que la joven cerró, contundente: “Puede ser. Sí, por supuesto. Yo hice todo lo posible para que Diego se acerque a sus hijos porque él sufría por no reconocer a sus hijos”.

Claudia Villafañe contra todos: el fuerte descargo en Polémica en el bar

A pesar del hermetismo con el que se manejó desde la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe estalló en el programa de América. "No puedo permitir las barbaridades que están diciendo. No es justo porque ahora que salieron los audios donde queda bien en claro todo lo que pasó. No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Después de los audios donde quedó en claro todo lo que le hicieron a Diego", empezó Claudia quien llamó en vivo.

Y agregó: "Yo no hice nada que no estuvo avalado por los 5 hijos de Diego, y por las hermanas, por todos los que estaban. Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Pregúntenle a Víctor Stinfale, que no sé por qué motivo estuvo ahí y no se movió de ahí".