La profunda reflexión de Eugenia Tobal a ocho semanas de convertirse en madre

Perdidamente enamorada de quien será el padre de su primera hija, Ema, Francisco García Ibar, Eugenia Tobal (43) disfruta de sus últimos dos meses de su embarazo y, fanática de las redes sociales, compartió con sus seguidores tiernas imágenes de su gran panza y reflexionó acerca de la maternidad, los errores, los problemas y contó que ya tiene todo listo para cuando sea el momento de tener a su bebita.

“Aprendí que: No existen los errores,existen las lecciones. Que no existen los problemas, sino las bendiciones. Que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía y tú eliges donde la pones”, escribió y ayer contó cuánto tiempo le falta para conocer a Ema.

"Me faltan 8 semanas para el parto... Escucho y leo todos sus consejos y ya estoy armando el bolso para llevar a la clínica. Además de todo lo que llevo para la bb es muy importante que no olvidarnos de nosotras. Nuestro cuerpo pasa por muchos cambios y está bueno estar preparadas".