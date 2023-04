Fabián Cubero y Nicole Neumann están nuevamente enfrentados debido a su hija Indiana Cubero. La expareja está protagonizando un nuevo enfrentamiento mediático y ahora el exfutbolista fue consultado sobre lo que opina sobre la boda de la modelo con Manu Urcera.

"Se viene el casamiento de la madre de tus hijas. ¿Cómo están ellas? ¿Ansiosas?", quiso saber Alejandro Guatti, el notero de "Intrusos.

La respuesta de Cubero no se hizo esperar y con mirada seria, respondió tajante: "No es un tema que hablemos nosotros. No es un tema que nos compete, entonces, no se toca ese tema en mi casa", aseguró, descartando la importancia de este acontecimiento en su vida.

Nicole Neumann reveló el importante rol que cumplirán Indiana, Allegra y Sienna en su boda

Luego de reunirse con Laurencio Adot, quien será el diseñador de su vestido principal, la modelo dio detalles del rol que jugarán sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, en su gran día.

“Ya están definidas las damas de honor. ¿Van a ser tres amigas tuyas y tus tres hijas?”, le preguntaron en una nota para "Intrusos".

“Once damas de honor son, y mis tres hijas tienen otro rol (risas), van a llevar los anillos, forman parte del cortejo”, reveló Nicole sobre el importante rol que tendrán sus hijas en la ceremonia.