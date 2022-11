Las fotos de Noelia Marzol internada

En las últimas horas, Noelia Marzol tuvo unas complicaciones con su segundo embarazo por lo que tuvo que ser internada para regularizar la situacion de su hija Alfonsina. En su cuenta de Instagram, compartió historias contando de lo sucedido, la bailarina que se encuentra feliz de volver a ser mamá, se encuentra en los 8 meses de embarazo a poco tiempo de dar a luz, confesó que tiene miedo de que su beba nazca antes de la fecha prevista, como había sucedido con su primer hijo Dona, lo cual fue preocupante porque estuvo mucho tiempo en neo.

Ante la preocupación de sus seguidores, al no verla activa en su Instagram, la bailarina contó por lo que estaba pasando con fotos de su familia en la clínica, y dijo: “Los quiero. Un día que no subo historias y ya especulan con el nacimiento de Alfi”. “No nació, pero bueno… Mis hijos son ansiosos. Por suerte, Ramiro está de vacaciones y podemos organizarnos bien con el pequeño. Todos los días me visitan y así es más llevadero”, contando que tuvo contracciones, pero que aun no nacio su hija.

Noeloia Marzol contando en sus storys lo sucedido

Noelia Marzol con su hijo Dona

La modelo habló de quienes la están acompañando en este momento: “Mamá y papá nos salvan las papas. Mis suegros nos bancan emocionalmente. Y mis amigos y familia están superatentos a cualquier situación”, y escribió: “Para ser sincera me gustaría que mi cuerpo retuviera más a estos bebes, pero... hay cuestiones naturales que escapan a nosotros. Así que paciencia. La maternidad tiene sus momentos”.

Nolia Marzol y Dona, su primer hijo

Antes de finalizar con las historias de Instagram, agregó: “para hornear un poco más a la pequeña”.