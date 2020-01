Laurita Fernández reveló sus ganas de ser mamá con Nicolás Cabré

Instalados en Mar del Plata donde juntos encabezan la obra de teatro "Departamento de Soltero", Laurita Fernández y Nicolás Cabré transitan la mejor etapa desde que están juntos hace más de un año. Siempre juntos, de día disfrutan de la playa y de noche deleitan al público.

Ahora la bailarina y actriz dialogó con Buen Telefe sobre la posibilidad de convertirse en mamá con Nico y aseguró: "Sí, claro, y con él. Si no estuviese con él no tendría las ganas, la ilusión. Por ahí no ahora. Pero lo hemos hablado y los dos sentimos que cuando llegue el momento nos vamos a dar cuenta juntos y se va a dar. Si hay algo que encontré con él es la relajación, la tranquilidad, de saber que si viene un bebé, él es la persona indicada. Si es con él, para mí está bien", aseguró.

¿Vendrá la cigüeña?