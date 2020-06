Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, reveló detalles de su futuro casamiento

La cuarentena los mantiene alejados pero el amor entre Lizy Tagliani y Leo Alturria parece ser inquebrantable y finalmente después de más de 85 días separados pudieron verse las caras y abrazarse con amor ya que él la visitó en el programa que ella conduce por Telefe, "El Precio Justo". El joven encargado de edificio participó este lunes el ciclo y todo fue una fiesta. Luego brindó una nota en la que contó detalles de su casamiento que será el año que viene.

Leo le propuso matrimonio a la conductora en plena cuarentena y ella aceptó y en diálogo con el sitio Primiciasyas él reveló: "Estamos encaminados, fue una propuesta informal. A mí me gustaría ser un poco más específico. Me gustaría que cuando pase la cuarentena sentarme con ella a charlar, pero la propuesta está y sería una linda idea. Ella se arrebató y dijo sí de una", comenzó contando y agregó...

"Si todo marcha bien, nos casamos el año que viene después que pase todo esto. Me gustaría hacer una fiesta bien grande y que los padrinos sean Susana Giménez y Marley. Pero en realidad me gustaría que uno de los padrinos sea un productor de Lizy, Rodolfo, que fue quien hizo todo para conocernos".

En el programa ella tuvo palabras conmovedoras para con él: "Te amo, te extrañé mucho todo este tiempo. A veces me agarraban los arranques que ya sabes que te decía por teléfono... Te hacía escenitas y me puse celosa en un momento porque decía 'cómo es que no nos podemos ver o qué estarías haciendo'... Pero todos los días me voy a ir a dormir con una sonrisa pensando en que esto pronto va a pasar y vamos a poder volver a estar juntos"