Lionel Ferro relata cómo vive la cuarentena con su mujer, Amira Chediak y su hija Roma

Tenía pensado irse a Mar de las Pampas a pasar el fin de semana largo, pero antes de que Alberto Fernández decrete la cuarentena nacional obligatoria Lionel Ferro y Amira Chediak, junto a su hija de 9 meses, Roma, ya habían cancelado todos sus planes debido a que el Coronavirus empezaba a amenazar a la Argentina y si bien había pocos casos por ese entonces, cancelaron todo.

Dueño de más de 6 millones de seguidores, actor, músico e influencer, el artsitas dialogó con CARAS Digital desde sus casa y reveló cómo lleva la cuarentena sólo en compañía de su mujer y su beba: "Íbamos a ir por el fin de semana largo a Mar del las Pampas, a un complejo que es de un amigo. Teníamos reservado hace un mes y tuvimos que darlo de baja. Tomamos la decisión sin que nos digan nada de quedarnos en cuarentena", comenzó relatando.

"Yo me lo venía venir por la beba, que era peligroso ¿Cómo nos manejamos en casa? Estoy saliendo yo solo y pedimos delivery pero esta colapsado así que no queda otra que salir. Yo salgo con la ropa no me puse cuando me levanto y alcohol, me saco las zapatillas antes de pisar mi casa y pusimos un trapito con lavandina para limpiarnos los pies, que es lo recomendó mi medico. Pienso que es un momento en en que no hay que entrar en la locura, no se puede estar todo el tiempo asustado", agregó y siguió...

"En casa tengo un home estudio y compongo y grabo y me voy de lo que esta pasando. Me desconecto pero a veces dejo una canción en medio para descansar la mente. Me gusta jugar a no decir lo empiezo y lo termino. Amira y yo estamos tranquilos, los primeros días fueron caóticos no parábamos de mirar el noticiero, no sabíamos como nos íbamos a llevar en cuarentena. Creo que estamos aprendiendo a convivir, hago cosas que no hacia. Estoy con Roma a full, disfruto de ella con todo. Estoy entrenando un montón había empezado con baile con el 'Bailando' y tuve que cortar todo así que no se cómo va a seguir", finalizó quien será uno de los protagonistas de Bailando por un Sueño 2020".

Agradecimientos: Vicky Roa Comunicaciones.