Lourdes Sánchez, el Chato Prada y su hijo Valentín, en Fuerte Apache: fútbol y diversión

View this post on Instagram

Linda mañana en Fuerte Apache donde Valen jugó su primer partido❤️⚽️ este sueño hermoso que nos tocó en Showmatch y nos dejó grandes amigos! Gracias de todo corazón a mis amigos de @tiomariojugueterias y @kreker._ por los regalitos de navidad para los chicos del club! 🎄🎁⚽️❤️ @ell_apachee