Conocé qué le preocupa a Laurita Fernández de Nicolás Cabré

Laurita Fernández (30) visitó, el sábado por la noche el "Punto de Encuentro" de "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff e hizo importantes revelaciones sobre su relación con Nicolás Cabré. La rubia contó que desea convertirse en madre junto al actor con quien convive y también reveló que el pasar mucho tiempo con Rufina, la hija que él tuvo con Eugenia "La China" Suárez "la llena de amor".

En un programa divertido en dónde hasta hizo un cambio de roles con Andy y ella fue conductora durante una pregunta, quizás el hecho más gracioso se dio apenas empezó el ciclo, cuando ella pasó por el semáforo y al tocar el botón le salió el color rojo (si sale verde pasa directamente al living si sale del color que sacó debe responder una pregunta).

Andy la detuvo y le preguntó "¿qué onda el tema de que Nicolás tenga un doble para las escenas de sexo" ¿Esto se habla, no se habla, vos que opinas? la consultó y entre risas, Laurita respondió: "Mirá ese es un tema que decidió él, no es que lo charlamos, me lo contó y si él se siente cómodo así, esta muy bien. Ahora, yo lo único que le dije es que se fije a quién ponen, mirá si tiene un culo feo...", contó Laurita a carcajadas.

¿Le preocupa que el doble de su novio no tenga las mismas nalgas que Nico?