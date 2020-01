Luis Ventura hizo una nueva denuncia contra Jorge Rial

Mientras Luis Ventura relataba un episodio que vivió junto al fallecido Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica, el periodista también se tomó lugar para contar una "infidencia" de la que hizo partícipe a su ex compañero de Intrusos, Jorge Rial y que hasta el momento era totalmente desconocido.

"Era muy particular, te amaba hoy y te odiaba mañana. Voy a contar algo, porque él fue mi gran maestro periodístico: un día fui a Crónica teniendo 11 años y todavía sigo laburando ahí, con un García que me echó varias veces", reveló Ventura para luego apuntar contra Rial.

"Por ejemplo, un día le di una primicia a Rial y me echó, me echó también de la revista Flash y me mandó a hacer policiales a Crónica", agregó Luis dejando entre ver que su colega no evitó que él se quedara sin trabajo, aún cuando le había dado una primicia. Luego, sumó: "O, por ejemplo, cuando le dijo que ‘no’, porque me tenía que ir de vacaciones, a una sección de espectáculos que él quería hacer y que me quería poner a mí, cuando volví de vacaciones, nunca más me dejó escribir de espectáculos. Me adoraba, pero era su manera”