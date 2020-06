Macarena Rinaldi habló de los rumores de separación con Fede Hoppe

Durante el último tiempo y más desde que comenzó la pandemia y el aislamiento obligatorio, los seguidores de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe mostraron su preocupación en las redes sociales. Como ambos no suben muchas fotos juntos los fans llegaron a la conclusión de que algo entre ellos no andaba bien, pero lejos de eso la bailarina aprovechó sus historias de Instagram para aclarar los tantos y revelar que es lo que más desea.

"Subimos pocas cosas juntos por decisión de los dos. Estamos bien así, es nuestra forma. Muchas veces me preguntan si me separé porque no subo fotos. Mi respuesta es que ese razonamientos es bastante cerrado (y errado)”, le respondió a un usuario que justamente reclamaba verlos juntos en las redes.

Además siguiendo con el juego de preguntas y respuestas, Mica no sólo afirmó que está más enamorada que nunca del productor de ShowMatch sino que también reveló que le encantaría convertirse en madre junto a él. "Me encantaría ser madre junto a Fede. Me gustan sus valores y su forma de ser. Creo que haríamos un buen equipo para semejante responsabilidad que es criar un hijo”, y utilizó una foto retro de Fede cuando era un pequeño.