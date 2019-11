Marcela Tauro disparó contra la China Suárez, después de confirmar la ruptura

A finales de agosto, Marcela Tauro lanzó una bomba inesperada. Mientras se hablaba de una separación de la China Suárez con Benjamín Vicuña, la panelista de Intrusos contó que la actriz había encontrado un mensaje del chileno a Pampita en el que resaltaba: "Extraño la vida familiar con vos".

Meses después de esta bomba, fue la protagonista de ATAV la que confirmó la separación mientras que en la mayoría de los portales revelaban que los motivos de la ruptura habrían sido los "distintos proyectos de familia". “Más o menos dije lo mismo que dice ahora Ángel de Brito. En ese momento lo que yo dije y que me desmintieron todos es que él extrañaba la vida familiar con Pampita. No dije a Pampita, dije la vida con Pampita. Y ayer jugaron todos con eso, incluida Pampita. Me parece bárbaro”, dijo la periodista en Intrusos.

Luego, agregó: “Bueno, a ver, nosotros la tuvimos en un móvil y en mi cara me negó el romance con Vicuña. Dijo 'juro por mi hija', nosotros somos buenos y no le pasamos esa parte pero fue horrible que jurara por la hija. Ese móvil fue a pedido de ella porque se le caían los auspiciantes por la fama que tiene Pampita”.

¡Tremendo!