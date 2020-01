Marcela Tauro dio más detalles del sorpresivo embarazo de la China

Marcela Tauro aportó más detalles del embarazo de la China Suárez. Aunque la actriz no confirmó la noticia, desde Intrusos la panelista dio más datos sobre esta sorpresiva primicia.

"A mí me confirman al embarazo de la China Suárez. Me confirman que estaría de 3 ó 4 semanas", dijo la panelista. "Ella tiene firmado un contrato con una serie para Disney Fox, pero esto le traería problemas. No sé cuándo se empieza a filmar. Están viendo si se le cae el proyecto".

Días atrás, la actriz se refirió a estas versiones y dejó más dudas que certezas. "¡Ojalá! Muchas bendiciones para todos. Me encantan los bebés, así que ojalá... Me gustaría tener muchos más", disparó a la prensa chilena. ¿Lo confirmó?