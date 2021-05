Marcelo Tinelli le hizo frente a las críticas sobre las faltas de protocolo en ShowMatch

Marcelo Tinelli volvió a la televisión con ShowMatch tras un año y medio alejado de los medios, y en plena crisis de la segunda ola del Covid-19, fue duramente criticado por la falta de protocolos que se vieron durante las emisiones del ciclo de El Trece.

Ahora, Marcelo le hizo frente a sus detractores y en diálogo con Maite Peñoñori, cronista de Los Ángeles de la Mañana ,dijo: “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión", agregó el conductor.

“Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”, continuó Marcelo con todo serio. "(Por eso grabamos sábado, domingo, lunes) Que no superaban nunca las 32 o 34 personas… Que era los que nos habían dicho que tenían que estar. Por eso digo que me sorprende eso”, sumó indignado.



Luego especificó los protocolos con los que se maneja: “No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas. Son los datos que nos marca la autoridad sanitaria. Nos marcan normas para hacer el programa”.

Y yendo más a fondo, se sinceró: “Me sorprendió la agresividad de algunos del propio medio. La gente por ahí dice: ‘¿cómo yo no me puedo juntar diez en casa?’ Y no, yo tampoco me puedo juntar diez en casa. Pero en marco de la televisión, marcando reglas impuestas por las autoridades sanitarias, está en regla”.

Coronavirus en ShowMatch: la preocupación de Marcelo Tinelli por el contagio de un bailarín

Después de más de un año de no estar al aire, Marcelo Tinelli finalmente pudo regresar a la televisión con ShowMatch, en una nueva apuesta de su productora LaFlia: "La Academia" hizo su debut este lunes con un despliegue de personas como es habitual en cada nueva edición de El Cabezón.

Sin embargo, con sólo 2 programas emitidos ya se dio a conocer el primer contagiado del programa. En Los Ángeles de la Mañana, fue Maite Peñoñori quien dio la noticia "Es el equipo de Cande Ruggeri es Nico Fleitas, su bailarín", comenzó la panelista y agregó: "Ya está por tener el alta epidemiológica. Está desde la semana pasada con COVID", dejando entrever que podría sumarse a la pista de ShowMatch en breve.



Según trascendió, por estas horas la producción de Marcelo Tinelli está definiendo qué pasará con el equipo de Cande ya que se encontraban ensayando para salir al aire en los próximos días. Hasta ahora, ella dio negativo pero deberá volver a hisoparse en unos días para evitar un "falso negativo".

Las criticas en redes tras la vuelta de ShowMatch y la defensa de Marcelo Tinelli

Con la emisión del primer programa de ShowMatch, las críticas no tardaron en llegar por más que Marcelo Tinelli haya repetido hasta el cansancio que se habían tomado todas las medidas preventivas para evitar el COVID, que todos los que estaban en el estudio se habían hecho los hisopados correspondientes e incluso tanto él como otros, habían sido testeado en 2 oportunidades en un mismo día, dando a entender que los cuidados habían sido extremos.

En diálogo con "Telenoche" y previo a la segunda edición de ShowMatch, Marcelo contó que el lunes que hisoparon a 196 personas y que todos dieron negativo.

Además, Tinelli aclaró que el programa fue grabado por cuadros y escenas de no más de 33 personas como se lo permitieron las autoridades sanitarias. "Nosotros no sabemos de esto, sabemos lo que nos dice las autoridades sanitarias y respetamos rajatabla todos los protocolos", remarcó Marcelo Tinelli en su defensa.

Sin embargo fueron muchos los que en las diferentes redes sociales y hasta en los medios de comunicación, hicieron una fuerte crítica contra ShowMatch y a sus responsables.

