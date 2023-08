María Becerra pasó un mal momento durante su estadía en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. A través de sus historias de Instagram, la artista compartió los detalles de un dramático momento que vivió en el lugar donde se hospedaba.

En plena madrugada, María Becerra fue sorprendida por una experiencia que seguramente quedará grabada en su memoria. "Eran las 5 de la mañana y de repente escuché un fuerte zumbido que me despertó", comenzó relatando la joven cantante. Pero lo que encontró al abrir los ojos la dejó paralizada: decenas de abejas revoloteaban sobre su cabeza.

"¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?", expresó frente a la cámara mientras usaba un filtro de un gatito.

María Becerra aseguró que tiene fobia de los insectos

En medio de su relato, la cantante reveló su temor a los insectos mientras narraba el incidente. Aclaró que había cerrado todas las ventanas de su habitación debido a su fobia a los bichos, confesando con honestidad: "Soy una psico de los bichos, no me gustan, me dan miedo".

Sin embargo, en medio de la conmoción, encontró un momento de reflexión interna que la impulsó a enfrentar el desafío. "Dije 'María, el mundo es para los valientes, mirá hasta dónde llegaste, loquita'", dijo contundente.

En su relato, la artista admitió que la experiencia fue verdaderamente aterradora y que tuvo mucho miedo en ese momento. Sin embargo, al enfrentarse a las abejas, se dio cuenta de que eran pacíficas y no representaban una amenaza mortal como había temido.

