María Fernanda Callejón hizo una importante revelación que podría cambiar su vida

Entrevistada por Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada, María Fernanda Callejón confesó el deseo que tiene por volver a ser madre y contó que atraviesa un momento muy feliz ya que hace muy poco lanzó un espacio en su IGTV y ahí encontró el espacio para generar toda la gratitud que recibió en su camino a la búsqueda de la maternidad.

En una entrevista en la que habló de todo y hasta en la que contó que le gustaría sentarse en una silla con Juan Darthés para preguntarle "qué se le pasó por la cabeza" y que el relató de Thelma Fardín la estremeció, la actriz habló de sus ganas de volver a ser madre: "Me gustaría volver a ser mamá y darle un hermanito a Giovanna. Mi realidad es que la tuve a ella contra todos los pronósticos. Tengo 53 años, tengo trombofilia, debería afrontar un embarazo de riesgo y la única vía que tendría es por fertilización asistida y la ley no me permitiría hacerla por la edad. Si quedo naturalmente, veremos qué pasa. Igual estoy muy feliz disfrutando de mi hija que me costó toda una vida tenerla", relató

Además ante la pregunta de si adoptaría ella contó que ciertos temas como ese los hablaría con su hija: "Primero tendría pensarlo con Giovanna. Si queremos ser padres, yo debería consultarle muchas cosas a mi hija porque no dejaría de ser un riesgo sobre todo en este país donde la ley de adopción es complicada. Tiene muchas falencias la adopción acá, y generar falsas expectativas a Giovanna no es algo que yo busque o quiera", concluyó.